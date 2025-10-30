Роспропаганда тиражирует фейк о "военной активности НАТО": в ЦПД объяснили, зачем
Российская пропаганда распространяет заявления о якобы подготовке НАТО к участию в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
Кремлевские ресурсы тиражируют заявление службы внешней разведки России о том, что "французские войска разворачиваются в Польше".
Также дополняют его сообщением о "растущей группировке НАТО в Румынии и Балтии", которая находится "в шаге от эскалации".
На самом деле речь идет о плановых и публично анонсированных учениях союзников, сообщает ЦПД.
"Кремль пытается подать нормальную деятельность НАТО как "подготовку к войне", чтобы оправдать собственную агрессию", - отмечают аналитики центра.
В ЦПИ убеждены: цель вброса - нагнетание страха, дискредитация оборонного сотрудничества союзников и создание информационного прикрытия для возможных российских провокаций на польско-украинской, румынско-молдавской границе или на границе со странами Балтии.
Кремлевские фейки об Украине
Ранее РБК-Украина писало, что пропаганда РФ распространила фейковую информацию о якобы "отмене местных выборов" в Украине и "потере легитимности власти". Ее озвучила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
На самом деле эта информация является манипуляцией, так как закон Украины о правовом режиме военного положения (ст.19) прямо запрещает проведение любых выборов во время войны.
Также Захарова исказила обращение Ассоциации городов Украины, которое касалось только Киева, а не отмены выборов по всей стране. Таким образом, попытки РФ представить законное решение украинских властей как "узурпацию власти" являются очередным примером пропагандистской дезинформации.
Также россияне распространяют фейки о якобы пророссийских митингах в Украине, где украинцы якобы протестуют против продолжения войны и обращаются к России за "помощью".
В ЦПД объяснили: для создания таких фейков используют реальные записи акций протеста, которые происходили в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад. На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны возгласы с просьбами о "российской помощи".
Цель этой кампании - создать иллюзию, что в Украине якобы господствуют пророссийские настроения и что общество "устало от войны".