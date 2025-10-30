ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Роспропаганда тиражирует фейк о "военной активности НАТО": в ЦПД объяснили, зачем

Россия, Четверг 30 октября 2025 02:07
UA EN RU
Роспропаганда тиражирует фейк о "военной активности НАТО": в ЦПД объяснили, зачем Иллюстративное фото: российская пропаганда тиражирует фейки о "военной активности НАТО" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российская пропаганда распространяет заявления о якобы подготовке НАТО к участию в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Кремлевские ресурсы тиражируют заявление службы внешней разведки России о том, что "французские войска разворачиваются в Польше".

Также дополняют его сообщением о "растущей группировке НАТО в Румынии и Балтии", которая находится "в шаге от эскалации".

На самом деле речь идет о плановых и публично анонсированных учениях союзников, сообщает ЦПД.

"Кремль пытается подать нормальную деятельность НАТО как "подготовку к войне", чтобы оправдать собственную агрессию", - отмечают аналитики центра.

В ЦПИ убеждены: цель вброса - нагнетание страха, дискредитация оборонного сотрудничества союзников и создание информационного прикрытия для возможных российских провокаций на польско-украинской, румынско-молдавской границе или на границе со странами Балтии.

Кремлевские фейки об Украине

Ранее РБК-Украина писало, что пропаганда РФ распространила фейковую информацию о якобы "отмене местных выборов" в Украине и "потере легитимности власти". Ее озвучила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

На самом деле эта информация является манипуляцией, так как закон Украины о правовом режиме военного положения (ст.19) прямо запрещает проведение любых выборов во время войны.

Также Захарова исказила обращение Ассоциации городов Украины, которое касалось только Киева, а не отмены выборов по всей стране. Таким образом, попытки РФ представить законное решение украинских властей как "узурпацию власти" являются очередным примером пропагандистской дезинформации.

Также россияне распространяют фейки о якобы пророссийских митингах в Украине, где украинцы якобы протестуют против продолжения войны и обращаются к России за "помощью".

В ЦПД объяснили: для создания таких фейков используют реальные записи акций протеста, которые происходили в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад. На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны возгласы с просьбами о "российской помощи".

Цель этой кампании - создать иллюзию, что в Украине якобы господствуют пророссийские настроения и что общество "устало от войны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Пропагандист Фейки Российская Федерация
Новости
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине