Роспропаганда тиражирует фейк о "военной активности НАТО": в ЦПД объяснили, зачем

Российская пропаганда распространяет заявления о якобы подготовке НАТО к участию в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Кремлевские ресурсы тиражируют заявление службы внешней разведки России о том, что "французские войска разворачиваются в Польше".

Также дополняют его сообщением о "растущей группировке НАТО в Румынии и Балтии", которая находится "в шаге от эскалации".

На самом деле речь идет о плановых и публично анонсированных учениях союзников, сообщает ЦПД.

"Кремль пытается подать нормальную деятельность НАТО как "подготовку к войне", чтобы оправдать собственную агрессию", - отмечают аналитики центра.

В ЦПИ убеждены: цель вброса - нагнетание страха, дискредитация оборонного сотрудничества союзников и создание информационного прикрытия для возможных российских провокаций на польско-украинской, румынско-молдавской границе или на границе со странами Балтии.