Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський шкодує, що не зміг зустрітися із президентом США Джо Байденом до саміту американського лідера з російським президентом Володимиром Путіним. Саміт Байдена-Путіна має відбутися в Женеві вже цієї середи.

"Президент України Зеленський каже, що шкодує, що не зустрівся з Байденом до саміту з Путіним", - йдеться в повідомленні агентства.

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 червня, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози РФ для України. Зеленський вважає, що США могли б надати й економічну підтримку Україні.

Зеленський в день саміту НАТО зазначив, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що сьогодні на саміті НАТО не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів. Альянс виходить з того, що Україні і Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.