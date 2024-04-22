ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кремль не планирует "СССР 2.0", а хочет Бучу в масштабах всей Украины, - секретарь СНБО

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 12:59
UA EN RU
Кремль не планирует "СССР 2.0", а хочет Бучу в масштабах всей Украины, - секретарь СНБО Фото: секретарь СНБО Александр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украине должно хватить финансовых, человеческих и материальных ресурсов, чтобы защитить страну от уничтожения.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

"Важно осознать, что наши войска сегодня борются не только за Крым или Донбасс. Они в первую очередь воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Роботино, которые стерты с лица земли", - сказал он.

Он убежден, что "россияне планируют не "СССР 2.0", а Бучу в масштабах всей Украины". "И их приход - это гибель сотен тысяч и страдания миллионов. Речь идет о физическом выживании. Я убежден, что Украина не может не победить, потому что у нас нет другого шанса, кроме того, чтобы обеспечить наше выживание как свободного, независимого государства с возможностями развития", - добавил секретарь СНБО.

Литвиненко также отметил, что возвращение в ситуацию до 24 февраля 2022 года невозможно. "У нас возникает другая страна, с совсем другим опытом, с совсем другой экономикой, с другим обществом. Страшная травма и катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину. Так жить, как мы жили раньше, мы никогда не будем", - сказал он.

Вера украинцев в победу

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова на конец марта 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. По сравнению с предыдущими опросами, ожидаемые сроки становятся более отдаленными.

Так, по данным последнего опроса, среди верящих в победу 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.

По данным опроса КМИС, по состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считали, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считали, что ситуация не в пользу какой-либо из одной из сторон.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война в Украине
NEWS
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил