Кремль не планирует "СССР 2.0", а хочет Бучу в масштабах всей Украины, - секретарь СНБО

"Важно осознать, что наши войска сегодня борются не только за Крым или Донбасс. Они в первую очередь воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Роботино, которые стерты с лица земли", - сказал он.

Он убежден, что "россияне планируют не "СССР 2.0", а Бучу в масштабах всей Украины". "И их приход - это гибель сотен тысяч и страдания миллионов. Речь идет о физическом выживании. Я убежден, что Украина не может не победить, потому что у нас нет другого шанса, кроме того, чтобы обеспечить наше выживание как свободного, независимого государства с возможностями развития", - добавил секретарь СНБО.

Литвиненко также отметил, что возвращение в ситуацию до 24 февраля 2022 года невозможно. "У нас возникает другая страна, с совсем другим опытом, с совсем другой экономикой, с другим обществом. Страшная травма и катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину. Так жить, как мы жили раньше, мы никогда не будем", - сказал он.