Кремль не планує "СРСР 2.0", а хоче Бучу в масштабах всієї України, - секретар РНБО

"Важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", - сказав він.

Він переконаний, що "росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України". "І їхній прихід - це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", - додав секретар РНБО.

Литвиненко також зазначив, що повернення в ситуацію до 24 лютого 2022 року неможливе. "У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо", - сказав він.