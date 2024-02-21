ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы дали оценку текущей ситуации в войне с Россией

Украина, Среда 21 февраля 2024 10:25
UA EN RU
Украинцы дали оценку текущей ситуации в войне с Россией Фото: Ситуация на фронте оценивается украинцами как патовая ((Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС .

В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу какой-либо из одной из сторон.

Украинцы дали оценку текущей ситуации в войне с Россией

По данным опроса, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. В мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были определенно убеждены в этом.

Пока только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия (в мае 2022 года таких было 1%).

Украинцы дали оценку текущей ситуации в войне с Россией

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля прокомментировал ситуацию на фронте. Относительно сухопутной составляющей он заявил о "стагнации", которая "сформировалась из-за задержек с поставкой техники". В то же время он подчеркнул, что морские операции принесли положительные результаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"