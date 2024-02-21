Украинцы дали оценку текущей ситуации в войне с Россией

По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС .

В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу какой-либо из одной из сторон.

По данным опроса, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. В мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были определенно убеждены в этом.

Пока только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия (в мае 2022 года таких было 1%).

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.