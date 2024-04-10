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Более 80% украинцев верят в победу, однако сроки становятся более отдаленными

Украина, Среда 10 апреля 2024 14:06
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Более 80% украинцев верят в победу, однако сроки становятся более отдаленными Фото: в победу верят 83% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на конец марта 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. По сравнению с предыдущими опросами, ожидаемые сроки становятся более отдаленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Не верят в победу 11% украинцев, а 6% затрудняются ответить.

Более 80% украинцев верят в победу, однако сроки становятся более отдаленными

Так, по данным последнего опроса, среди верующих в победу 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.

Еще 34,5% считают, что она наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023 года – 26%). Что для этого понадобится от 3 до 5 лет - соответственно 17% и 7%, более 5 лет - соответственно 4% и 1%, что победа состоится "вряд ли при моей жизни" - соответственно 0,8% и 0,4%.

Больше стало тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победы (соответственно 21% и 15%).

Более 80% украинцев верят в победу, однако сроки становятся более отдаленными

Касаемо того, что можно считать победой, относительное большинство (45,5%) верящих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 23% будут считать победой уничтожение русской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 11% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 9% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 6% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжение (после 24 февраля 2022 года).

Более 80% украинцев верят в победу, однако сроки становятся более отдаленными

Опрос был проведен Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.

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