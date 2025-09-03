Кремль ожидает продолжения переговоров с Украиной, - Лавров

Об этом, как сообщает РБК-Украина , заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas, которое размещено на сайте МИД РФ.

Глава российской дипломатии назвал главным приоритетом "урегулирование украинского кризиса мирным путем".

Он напомнил о мирных переговорах в феврале-апреле 2022 года сначала в Беларуси, а затем в Турции и обвинил в их срыве "киевский режим", который прислушался "к советам своих западных кураторов" и выбрал вместо этого продолжение войны.

После Лавров вспомнил о трех раундах мирных российско-украинских переговоров в Стамбуле весной этого года и отметил определенный прогресс, который был достигнут в гуманитарных вопросах, таких как обмен военнопленными, возвращение тел погибших и тому подобное.

"Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров", - заявил глава МИД России.