Середа 03 вересня 2025 03:27
Кремль очікує на продовження переговорів з Україною, - Лавров Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація очікує продовження переговорів щодо завершення війни в Україні. Керівники делегацій перебувають на зв'язку.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas, що розміщене на сайті МЗС РФ.

Очільник російської дипломатії назвав головним пріоритетом "врегулювання української кризи мирним шляхом".

Він нагадав про мирні переговори у лютому-квітні 2022 року спершу в Білорусі, а потім у Туреччині й звинуватив у їхньому зриві "київський режим", що прислухався "до порад своїх західних кураторів" та обрав замість цього продовження війни.

Опісля Лавров згадав про три раунди мирних російсько-українських переговорів у Стамбулі навесні цього року та відзначив певний прогрес, якого було досягнуто в гуманітарних питаннях, таких як обмін військовополоненими, повернення тіл загиблих тощо.

"Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів", - заявив глава МЗС Росії.

Мирні переговори

Після зустрічі всередині серпня президентів США і Росії на Алясці, Дональд Трамп заявив про необхідність проведення двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

У Держдепартаменті США підтвердили згоду російського лідера до такого саміту, але Кремль усіляко відтягує цю зустріч і висуває умови.

Зокрема, Лавров заявив, що такі переговори слід ретельно підготувати.

Тим часом Трамп висловив глибоку розчарованість Путіним через затягування зустрічі з Зеленським та активізацію російських обстрілів населених пунктів України.

Путін готує масовані удари по українських енергетичних об'єктах.

