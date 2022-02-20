Ще одного українського військового поранено через обстріли на Донбасі
Фото: Україна несе втрати пораненими на Донбасі (president gov ua)
Проросійські бойовики з ранку 20 лютого здійснили 20 обстрілів на Донбасі. В результаті поранення отримав ще один український боєць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу прес-центру ООС.
Повідомляється, що з боку російських формувань зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм
- Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів
- Гранітне - з мінометів калібру 120 мм
- Двічі Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм
- Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм
- Опитне - з мінометів калібру 120 мм
- Піски - з мінометів калібру 82 мм
- Новогнатівку - з мінометів калібру 82 мм
- Щастя - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів
- Артема - з мінометів калібру 120 мм
- Двічі Новотошківське - з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм
- Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм
- Старомихайлівку - з мінометів калібру 120 мм
- Світлодарськ - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї
- Золоте - з мінометів калібру 120 мм
"В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення і знаходиться в лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до цього повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох поранених українських військових з початку загострення на Донбасі.
За минулу добу проросійські бойовики здійснили 136 обстрілів.