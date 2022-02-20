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Україна наполягає на міжнародному розслідуванні нібито обстрілів Росії, - Кулеба

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Мюнхен, Неділя 20 лютого 2022 14:30
Україна наполягає на міжнародному розслідуванні нібито обстрілів Росії, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (facebook Дмитра Кулеби)
Автор: Ілона Свиридова

Україна закликає провести міжнародне розслідування нібито обстрілів території Російської Федерації. Напередодні російські ЗМІ повідомляли, що обстріли велися з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я вчора заявив і підтверджую, Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання нібито українських снарядів на територію Росії... Нам нічого приховувати, ми знаємо, що ніяких подібних обстрілів Україна не здійснювала. Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування", - зазначив міністр.

Нагадаємо, напередодні російські ЗМІ повідомили про нібито обстріли з боку України територій поруч з населеними пунктами Ростовської області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростував цю інформацію, назвавши її відвертою брехнею і провокацією.

Загострення на Донбасі триває четвертий день, сьогодні через обстріли був поранений ще один український військовий.

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