Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина

Уже во вторник, 18 февраля в Эр-Риярде (Саудовская Аравия) состоится встреча делегаций США и России на уровне высокопоставленных чиновников. Во время которой стороны в частности обсудят урегулирование российско-украинской войны.

РБК-Украина в материале собрало главное о предстоящей встрече и рассказывает, будет ли там Украина.

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Встреча Саудовской Аравии: будет ли среди участников Украина

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским. После чего глава Белого дома заявил, что намерен посетить РФ, а Путин - США. Однако сначала политики якобы должны встретиться в Саудовской Аравии.

Однако позже Трамп анонсировал, что на этой неделе (17-23 февраля) американские и российские чиновники встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования войны. По его словам, украинская сторона якобы тоже примет участие.

Однако собеседник в президентской команде в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Впоследствии появились комментарии президента Владимира Зеленского, который заявил, что поедет на встречу в Саудовскую Аравию, но не собирается там встречаться с россиянами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также опроверг, что украинская сторона якобы примет участие во встрече делегаций США и России в Саудовской Аравии, о чем писали в СМИ.

"Президент Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на столе переговорном ничего нет, что можно было бы обсуждать", - заявил Подоляк.

Отметим, 14 февраля президент Украины сообщил, что у него есть запланированные визиты в ОАЭ и есть своя повестка дня. Уже через несколько дней он начал официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты.

В свою очередь 16 февраля вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что правительственная делегация во главе с ней в Саудовской Аравии готовит визит в эту страну президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, Киев готовит подписание важных экономических соглашений со странами региона. При этом в ее сообщении нет никаких упоминаний о том, что в Саудовской Аравии украинская сторона будет вести переговоры по урегулированию войны.

Переговоры США-Россия: кто будет представлять стороны

Очевидным, судя по официальным заявлениям, остается тот факт, что обсуждать вопрос российско-украинской войны в Эр-Риярде будут американская и российская стороны, но пока без Украины.

Украины на этих переговорах не будет. Но как писало РБК-Украина в своем материале по итогам Мюнхенской конференции, это и не должно особо настораживать - ведь во время переговоров в Мюнхене, например, не было России. Да и в целом, без контактов с россиянами Трамп и его команда вряд ли могут выработать какой-то конкретный мирный план.

Пока, в частности, Украина настаивает на том, что надо вернуться на границы 23 февраля 2022 года, и, очевидно, этот вопрос будет обсуждаться на неделе российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

Известно, что госсекретарь США Рубио уже прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки, сообщило информагентство Reuters.

Издание Axios и NBC News указывают дату встречи делегаций обеих стран. По их данным, это произойдет уже завтра, 18 февраля. Кроме Рубио, Вашингтон будет представлять советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Отметим, что последний отвечает за контакты с Москвой, тогда как другой спецпосланник Трампа Кит Келлог - за диалог с Киевом.

Также стало известно, кто именно будет представлять РФ в Эр-Риярде. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, от россиян на встречу с американцами поедут глава МИД России Лавров и главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков.

При этом накануне информагентство Bloomberg писало, что в переговорах также могут принять участие директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и финансист Кирилл Дмитриев.

Как пишет издание NBC со ссылкой на двух американских чиновников, что Украину на эти переговоры в Саудовской Аравии не пригласили. Они объяснили, что сначала администрация Трампа сначала провести двустороннюю встречу с РФ, затем двустороннюю встречу с Украиной. Совместный раунд переговоров по войне между Украиной, Россией и США якобы состоится по итогам этих двусторонних переговоров.

Будет ли в Эр-Риярде встреча Трампа и Путина?

Напомним, ранее заявлял президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.