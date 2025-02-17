У Путина сделали заявление о переговорах в Саудовской Аравии

Россия во время встречи с представителями США в Саудовской Аравии намеревается договориться о том, как "начинать переговоры по Украине".

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

"Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине", - отметил Ушаков.

При этом чиновник страны-агрессора добавил, что США еще не назначили переговорщика, который будет контактировать с Россией по вопросу завершения войны.

Также, по словам Ушакова, переговоры с США будут двусторонними. Их проведение согласовали по телефону.

"С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.), я, по экономическим вопросам может присоединиться еще (глава Российского фонда прямых инвестиций - ред.) Кирилл Дмитриев", - уточнил помощник главы Кремля.