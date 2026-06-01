Кремль наказывает оборонку за срыв планов по производству оружия, - ГУР

По его словам, россияне перенимают все новое, что есть у Украины, и "очень быстро учатся.

Как отметил Скибицкий, Украина должна учитывать, что Россия сохранила довольно мощный оборонно-промышленный комплекс.

"Они способны быстро наращивать производство, даже если это производство тех же самых крылатых ракет, баллистических ракет, тот же самый "Кинжал" – он несколько неэффективен или не всегда попадает в цель, но наращивание производства есть", - сказал он.

Представитель ГУР напомнил, что в 2024 году оборонный заказ РФ на дроны типа "Шахед" был порядка 12 тысяч. В 2026 году такой оборонный заказ составляет уже более 100 тысяч таких беспилотников.

Отдельно Скибицкий обратил внимание, что Россия научилась обходить международные санкции, поскольку в ее оружии большинство критических элементов нероссийского производства.

"Да и система управления всем этим. Там очень серьезно относятся к невыполнению плановых обязательств. Есть целая система, я бы назвал, наказаний за то, что не выполнен план по производству оружия и военной техники. Ну и соответственно это все верно контролируется по всей вертикали власти", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, у Украины есть возможность нарушать или даже прекращать производство отдельных типов российского вооружения при помощи атак.