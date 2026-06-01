RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кремль наказывает оборонку за срыв планов по производству оружия, - ГУР

19:39 01.06.2026 Пн
2 мин
Скибицкий рассказал о жесткой системе контроля над оборонкой в РФ
aimg Иван Носальский aimg Ульяна Безпалько
Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР (Getty Images)

Власти России ввели систему наказаний для оборонных предприятий, которые производят оружие и военную технику.

Как передает РБК-Украина, об этом на международном форуме "Архітектура безпеки" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Читайте также: На "Шахедах" появились РЭБ: в Минобороны рассказали, что задумала Россия

По его словам, россияне перенимают все новое, что есть у Украины, и "очень быстро учатся.

Как отметил Скибицкий, Украина должна учитывать, что Россия сохранила довольно мощный оборонно-промышленный комплекс.

"Они способны быстро наращивать производство, даже если это производство тех же самых крылатых ракет, баллистических ракет, тот же самый "Кинжал" – он несколько неэффективен или не всегда попадает в цель, но наращивание производства есть", - сказал он.

Представитель ГУР напомнил, что в 2024 году оборонный заказ РФ на дроны типа "Шахед" был порядка 12 тысяч. В 2026 году такой оборонный заказ составляет уже более 100 тысяч таких беспилотников.

Отдельно Скибицкий обратил внимание, что Россия научилась обходить международные санкции, поскольку в ее оружии большинство критических элементов нероссийского производства.

"Да и система управления всем этим. Там очень серьезно относятся к невыполнению плановых обязательств. Есть целая система, я бы назвал, наказаний за то, что не выполнен план по производству оружия и военной техники. Ну и соответственно это все верно контролируется по всей вертикали власти", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, у Украины есть возможность нарушать или даже прекращать производство отдельных типов российского вооружения при помощи атак.

Производство "Орешника"

К слову, аналитики издания Defense Express считают, что Россия могла приступить к мелкосерийному производству баллистических ракет средней дальности (БРСД) "Орешник".

На это указывает сокращение интервала между обстрелами: если между первым ударом по Днепру и вторым по Львову прошло 13,5 месяцев, то между атаками на Львов и Белую Церковь (24 мая) - всего 4,5 месяца.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияГУРВойна в Украине