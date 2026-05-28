На "Шахедах" появились РЭБ: в Минобороны рассказали, что задумала Россия

Россия начала оснащать свои ударные беспилотники типа "Шахед" средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие украинским дронам-перехватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.

Модификация российских ударных дронов

По данным украинской стороны, российские войска адаптируют свои беспилотники, используемые для атак на украинские города и объекты критической инфраструктуры.

Речь идет о внедрении систем радиоэлектронной борьбы, которые позволяют дронам повышать устойчивость к перехвату в воздухе.

Заявление Минобороны Украины

Алексей Выскуб подтвердил, что такие технологии уже устанавливаются на ударные дроны типа "Шахед", которые регулярно применяются Россией для атак по территории Украины.

По его словам, это попытка изменить тактику применения беспилотников с учетом активного использования украинских средств противодействия.

"Эти модифицированные дроны летают над нашей страной и пытаются подавлять наши дроны-перехватчики", — отметил он через переводчика.

Новая фаза противостояния в воздухе

Украинские специалисты рассматривают подобные изменения как попытку РФ повысить живучесть своих беспилотников в условиях активного противодействия со стороны систем ПВО и перехватчиков.

Это, в свою очередь, усложняет задачи по защите воздушного пространства и требует дальнейшего развития технологий обнаружения и нейтрализации целей.