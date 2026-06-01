Кремль карає оборонку за зрив планів з виробництва зброї, - ГУР

За його словами, росіяни переймають усе нове, що є в України, і "дуже швидко вчаться.

Як зазначив Скібіцький, Україна повинна враховувати, що Росія зберегла досить потужний оборонно-промисловий комплекс.

"Вони здатні швидко нарощувати виробництво, навіть якщо це виробництво тих же самих крилатих ракет, балістичних ракет, той же самий "Кинжал" - він дещо неефективний або не завжди потрапляє в ціль, але нарощування виробництва є", - сказав він.

Представник ГУР нагадав, що у 2024 році оборонне замовлення РФ на дрони типу "Шахед" було близько 12 тисяч. У 2026 році таке оборонне замовлення становить уже понад 100 тисяч таких безпілотників.

Окремо Скібіцький звернув увагу, що Росія навчилася обходити міжнародні санкції, оскільки в її зброї більшість критичних елементів неросійського виробництва.

"Та й система управління всім цим. Там дуже серйозно ставляться до невиконання планових зобов'язань. Є ціла система, я б назвав, покарань за те, що не виконано план з виробництва зброї та військової техніки. Ну і відповідно це все вірно контролюється по всій вертикалі влади", - підкреслив він.

При цьому, за його словами, в України є можливість порушувати або навіть припиняти виробництво окремих типів російського озброєння за допомогою атак.