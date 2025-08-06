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Путин сказал Уиткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом "в определенный момент", - Fox News

Среда 06 августа 2025 23:09
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Путин сказал Уиткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом "в определенный момент", - Fox News Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин сообщил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, что готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом "в определенный момент".

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент Белого дома Питер Дуси в эфире Fox News.

По словам репортера, сегодня во время встречи в Москве Путин сообщил Виткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент".

После того как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами и поделился с ними этой информацией.

Дуси отметил, что пока неизвестно, где именно может происходить встреча. Это может быть где угодно - в Белом доме или в нейтральной стране, например в Катаре или Швейцарии, где обычно проходят подобные мероприятия.

По словам репортера, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что именно россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и тот открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским, потому что хочет, чтобы война закончилась.

Он подчеркивает, что есть также вероятность того, что такой саммит "никогда не состоится, но это может произойти уже на следующей неделе".

Вероятная встреча Трампа и Путина

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. А после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

По данным источников The New York Times, Трамп раскрыл свои планы на встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами.

Ожидается, что саммит состоится в узком формате - без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским.

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