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Рубио: США теперь лучше понимают, на каких условиях РФ готова закончить войну

Четверг 07 августа 2025 00:32
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Рубио: США теперь лучше понимают, на каких условиях РФ готова закончить войну Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не может назвать конкретный тайминг прекращения огня в Украине. В то же время Вашингтон теперь лучше понимает условия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отрезок из эфира Fox News.

В частности, в ходе эфира Рубио спросили, когда именно может наступить прекращение огня и обсуждалось ли это на переговорах спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа на встрече с российским руководством.

"Я не могу сказать конкретно на счет тайминга. Что у нас есть - это лучше понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам надо будет сравнить это с тем, что европейцы и - главным образом - что украинцы будут готовы принять. Что мы хотим понять - как сделать эти позиции ближе", - ответил госсекретарь

Он также добавил, что если удастся "свести достаточно близко то", что хотят и РФ, и Украина - тогда у президента США Дональда Трампа будет возможность провести трехстороннюю встречу, чтобы закончить войну. Речь о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

"Но я думаю, что, наверное, в первый раз при этой администрации (Трампа, - ред.) у нас есть конкретные примеры того, о чем попросит Россия, чтобы закончить войну", - резюмировал Рубио.

Что предшествовало

Напомним, 6 августа спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров с российским руководством. Ключевой темой была война в Украине и ее завершение.

Вскоре СМИ стали сообщать, что в ходе этой встречи Путин сказал Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом в "определенный момент".

После, когда Уиткофф передал это сообщение Трампу, глава Белого дома заявил, что открыл для встречи на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

В то же время ряд медиа ссылаясь на чиновников в Белом доме пишут, что встреча может пройти, но не на следующей неделе. Причина заключается в сложности организовать такую встречу за такой период.

Также источники говорят, что место проведение возможной встречи еще не определено и рассматриваются несколько вариантов.

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Война в Украине Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Марко Рубио
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