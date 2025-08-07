Встреча Трампа и Путина может пройти не на следующей неделе, место не определено, - СМИ

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. Однако в такой срок встречу будет сложно реализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и NBC News .

В частности, один из чиновников Белого дома сказал CNN, что хоть Трамп и заявил о намерении встретиться на следующей неделе, но есть одна проблема.

"Провести встречу в такие сроки, скорее всего, будет сложно, учитывая объем переговоров, которые необходимо будет провести, а также логистические препятствия", - пишет издание ссылаясь на источник.

Кроме того, источник NBC тоже заявил, что встреча может состояться в озвученное время, но подчеркнул, что сроки могут измениться.

Представитель Белого дома добавил, что место проведения возможной встречи еще не определено и рассматриваются несколько вариантов.