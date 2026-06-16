Кремль разрешил выпускать «грязное» топливо из-за атак ВСУ

Российские власти разрешили нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо с низкими экологическими показателями. Такое решение было принято для внутреннего рынка, чтобы остановить стремительное сокращение запасов топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В материале агентства отмечается, что ситуация на российских энергетических объектах становится критической. С начала 2026 года количество атак беспилотников ВСУ на НПЗ оккупантов увеличилось вдвое. Это подтверждают официальные данные и расчеты журналистов.
Удары украинских дронов вывели из строя ключевое оборудование. Производство бензина, дизеля и авиационного топлива частично прекратилось. Поставки на внутренний рынок существенно ограничились.
Российские чиновники решили ослабить правила качества еще прошлой осенью. Сейчас эту меру официально продлили.
Теперь российским заводам разрешили продавать топливо с высоким содержанием вредных веществ. Речь идет о значительном превышении экологических норм.
Основные изменения в стандартах:
Такие соединения крайне опасны для здоровья. Однако власти игнорируют риски ради наполнения заправок. Официальных документов об этих изменениях в открытом доступе пока нет.
Рынок в России уже отреагировал на дефицит. Цены на топливо на Санкт-Петербургской бирже резко пошли вверх. Только за первую половину июня стоимость бензина АИ-95 и дизеля выросла на 10 процентов.
Трейдеры говорят о дальнейшем росте стоимости. В некоторых регионах топлива уже не хватает.
Проблемы с поставками зафиксировали в десяти областях:
Люди пытаются заправиться впрок, что только усиливает панику на рынке. Но ослабление экологических норм пока не помогло насытить рынок качественным ресурсом, подводится итог в материале.
Украинские дроны последние несколько месяцев систематически наносят удары по НПЗ российских оккупантов в тылу страны. Среди последних атак: поражение нефтяного объекта в Ярославской области РФ - на расстоянии более 700 километров от украинской границы.
Даже в Москве и Петербурге водители уже ощутили последствия ударов по НПЗ. Крупные сети АЗС ввели жесткие лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.