В аэропортах России из-за дефицита топлива ограничили заправку самолетов
Топливный кризис в России перекинулся на авиацию. Несколько крупных аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов - следствие рекордной серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Где ввели ограничения
Уведомления для пилотов о лимитах на авиакеросин выставили аэропорты Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода. Заправка осуществляется лишь в объеме, необходимом для выполнения конкретного рейса. Например, Махачкала установила лимит 8 тонн для рейсов в Дубай, 3,5 тонны - в Минск.
Еще в конце мая авиакомпании получили письма от поставщиков о невозможности заправить самолеты по заключенным контрактам в аэропортах Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и ряда других городов.
Цены бьют рекорды
Биржевые продажи авиакеросина фактически остановились: с 4 мая на Петербургской товарно-сырьевой бирже не заключено ни одной сделки по авиакеросину. Цены на оптовом рынке взлетели до рекордных 113 тысяч рублей за тонну - на 52% выше уровня начала марта.
"1 июня на всю страну продали всего три цистерны", - описал ситуацию на торгах один из источников "Коммерсанта".
Причина и реакция правительства
Проблемы начались после рекордной серии ударов по НПЗ: за май поражено 16 заводов, нефтепереработка в центральной части России практически остановилась.
После срочного совещания в Минэнерго правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября, чтобы стабилизировать внутренний рынок.
Несколько дней назад в Краснодарском крае временно приостановили отпуск топливана АЗС из-за повышенного спроса и перебоев с поставками. Топливный кризис с юга уже распространился на Сибирь, лимиты на бензин ввели за 5000 километров от Украины.
Системная причина - давление на нефтяную отрасль из-за ударов по НПЗ и логистике: Россия уже вынуждена перенаправлять сырье с экспорта на внутренний рынок, но этого оказывается недостаточно.