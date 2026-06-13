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В аэропортах России из-за дефицита топлива ограничили заправку самолетов

06:55 13.06.2026 Сб
2 мин
Какие аэропорты остались без топлива?
aimg Екатерина Коваль
В аэропортах России из-за дефицита топлива ограничили заправку самолетов Фото: к санкционным проблемам российских авиаперелетов добавились новые (Getty Images)
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Топливный кризис в России перекинулся на авиацию. Несколько крупных аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов - следствие рекордной серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Где ввели ограничения

Уведомления для пилотов о лимитах на авиакеросин выставили аэропорты Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода. Заправка осуществляется лишь в объеме, необходимом для выполнения конкретного рейса. Например, Махачкала установила лимит 8 тонн для рейсов в Дубай, 3,5 тонны - в Минск.

Еще в конце мая авиакомпании получили письма от поставщиков о невозможности заправить самолеты по заключенным контрактам в аэропортах Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и ряда других городов.

Цены бьют рекорды

Биржевые продажи авиакеросина фактически остановились: с 4 мая на Петербургской товарно-сырьевой бирже не заключено ни одной сделки по авиакеросину. Цены на оптовом рынке взлетели до рекордных 113 тысяч рублей за тонну - на 52% выше уровня начала марта.

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"1 июня на всю страну продали всего три цистерны", - описал ситуацию на торгах один из источников "Коммерсанта".

Причина и реакция правительства

Проблемы начались после рекордной серии ударов по НПЗ: за май поражено 16 заводов, нефтепереработка в центральной части России практически остановилась.

После срочного совещания в Минэнерго правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Несколько дней назад в Краснодарском крае временно приостановили отпуск топливана АЗС из-за повышенного спроса и перебоев с поставками. Топливный кризис с юга уже распространился на Сибирь, лимиты на бензин ввели за 5000 километров от Украины.

Системная причина - давление на нефтяную отрасль из-за ударов по НПЗ и логистике: Россия уже вынуждена перенаправлять сырье с экспорта на внутренний рынок, но этого оказывается недостаточно.

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