Достали нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами (видео)
Служба безопасности Украины ночью поразила нефтяной объект в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от украинской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Нефтяной объект в Ярославской области, который имел значение для государственного резерва России, поврежден. Именно такую цель выбрали бойцы СБУ во время ночной операции.
Отдельный удар нанесли по Тульскому региону - под цель попало предприятие "Азот" в Новомосковске. Завод связан с производством взрывчатых веществ.
Тревоги в 28 регионах
Масштаб ночной операции:
- воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России;
- ограничения авиадвижения ввели в шести российских аэропортах;
- удары также нанесли по военной логистике оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.
Что сказал Зеленский
"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины", - заявил президент.
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По его словам, Украина выполняет план дальнобойных ударов и отвечает на отказ России завершать войну.
"Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!" - написал Зеленский.
Как сообщало РБК-Украина, дроны ночью также атаковали нефтебазу "Спецторг Плюс" в Рыбинске вблизи Ярославля - объект загорелся. Кадры пожара распространили в сети.
Тем временем, по данным РБК-Украина, в результате ночной атаки на химзаводе "Азот" в Новомосковске вспыхнул мощный пожар и поднялся густой смог над предприятием.