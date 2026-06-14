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Достали нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами (видео)

11:21 14.06.2026 Вс
2 мин
Какие важные объекты врага попали под удар?
aimg Елена Чупровская
Достали нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами (видео) Фото: : СБУ поразила цель за 700 км от Украины (t.me mchs_official)
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Служба безопасности Украины ночью поразила нефтяной объект в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Нефтяной объект в Ярославской области, который имел значение для государственного резерва России, поврежден. Именно такую цель выбрали бойцы СБУ во время ночной операции.

Отдельный удар нанесли по Тульскому региону - под цель попало предприятие "Азот" в Новомосковске. Завод связан с производством взрывчатых веществ.

Тревоги в 28 регионах

Масштаб ночной операции:

  • воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России;
  • ограничения авиадвижения ввели в шести российских аэропортах;
  • удары также нанесли по военной логистике оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Что сказал Зеленский

"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины", - заявил президент.

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По его словам, Украина выполняет план дальнобойных ударов и отвечает на отказ России завершать войну.

"Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!" - написал Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, дроны ночью также атаковали нефтебазу "Спецторг Плюс" в Рыбинске вблизи Ярославля - объект загорелся. Кадры пожара распространили в сети.

Тем временем, по данным РБК-Украина, в результате ночной атаки на химзаводе "Азот" в Новомосковске вспыхнул мощный пожар и поднялся густой смог над предприятием.

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