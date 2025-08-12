ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей повторно объявлена тревога из-за баллистики

Вторник 12 августа 2025 23:40
UA EN RU
В Киеве и ряде областей повторно объявлена тревога из-за баллистики Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога 12 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 12 августа, повторно был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 22:35. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Предупреждается о ракете, которая движется в направлении Кременчуга.

В то же время, сейчас в ряде областей объявлена тревога и из-за угрозы ударных вражеских дронов типа "Шахед".

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
В Киеве и ряде областей повторно объявлена тревога из-за баллистики

Напомним, около 21:05 в столице и по областям также объявлялась тревога из-за угрозы российской балстики.

Напомним, что в ночь на 12 августа нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 9:00 известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военных вернулось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа