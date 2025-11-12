Кредит ЕС для Украины: Норвегия не будет использовать для гарантий суверенный фонд

Норвегия может поддержать план Европейского Союза по предоставлению Украине так называемого "репарационного кредита". Но она не будет использовать свой суверенный фонд, чтобы гарантировать его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Норвегии Йенса Столтенберга изданию NRK .

Столтенберг заявил, что Норвегия не является членом Евросоюза и уже делает немалые финансовые взносы в пользу Украины. Норвегия потенциально может принять участие в планах ЕС по предоставлению кредита Украине, но самостоятельно гарантировать всю его сумму она не собирается.

"Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант", - сказал он.

Решение, по словам Столтенберга, будет принято с учетом того, какой финальный вывод о предоставлении кредита Украине предоставят в Евросоюзе. Сейчас говорить о каких-то планах по этому поводу рано.