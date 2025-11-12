ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кредит ЕС для Украины: Норвегия не будет использовать для гарантий суверенный фонд

Норвегия, Среда 12 ноября 2025 18:09
UA EN RU
Кредит ЕС для Украины: Норвегия не будет использовать для гарантий суверенный фонд Фото: министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Норвегия может поддержать план Европейского Союза по предоставлению Украине так называемого "репарационного кредита". Но она не будет использовать свой суверенный фонд, чтобы гарантировать его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Норвегии Йенса Столтенберга изданию NRK.

Столтенберг заявил, что Норвегия не является членом Евросоюза и уже делает немалые финансовые взносы в пользу Украины. Норвегия потенциально может принять участие в планах ЕС по предоставлению кредита Украине, но самостоятельно гарантировать всю его сумму она не собирается.

"Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант", - сказал он.

Решение, по словам Столтенберга, будет принято с учетом того, какой финальный вывод о предоставлении кредита Украине предоставят в Евросоюзе. Сейчас говорить о каких-то планах по этому поводу рано.

Отметим, 5 ноября стало известно, что в Норвегии пять политических партий призвали страну помочь Киеву получить кредит ЕС в размере 140 млрд евро. Для этого, по планам политиков, Норвегия могла бы использовать собственный суверенный фонд в размере 1,8 триллиона евро - чтобы гарантировать этот кредит.

"Репарационный кредит" для Украины: что известно

Не так давно Европейская комиссия предложила предоставить Украине кредит за счет российских суверенных активов, которые заморозили в ЕС в начале полномасштабной войны.

Большинство активов РФ хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. И именно Бельгия пока что - главный "тормоз", поскольку отказывается поддерживать идею "репарационного кредита".

Отговорки у бельгийского правительства стандартные: якобы "опасения" так называемых "судебных исков" со стороны РФ и гарантирование разделения расходов в случае, если замороженные активы нужно будет вернуть россиянам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Украина
Новости
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа