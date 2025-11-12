Кредит ЄС для України: Норвегія не буде використовувати для гарантій суверенний фонд

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо надання Україні так званого "репараційного кредиту". Але вона не буде використовувати свій суверенний фонд, щоб гарантувати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга виданню NRK .

Столтенберг заявив, що Норвегія не є членом Євросоюзу та вже робить чималі фінансові внески на користь України. Норвегія потенційно може взяти участь у планах ЄС з надання кредиту Україні, але самостійно гарантувати всю його суму вона не збирається.

"Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, 1,6 трильйона норвезьких крон (159 мільярдів доларів), але це не варіант", - сказав він.

Рішення, за словами Столтенберга, буде ухвалено з огляду на те, який фінальний висновок щодо надання кредиту Україні нададуть в Євросоюзі. Наразі говорити про якісь плани з цього приводу зарано.