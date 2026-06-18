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Украина возвращается с "Рамштайна" с одним из крупнейших пакетов помощи

21:32 18.06.2026 Чт
3 мин
Какие три ключевых приоритета есть у Украины?
aimg Валерий Ульяненко
Украина возвращается с "Рамштайна" с одним из крупнейших пакетов помощи Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
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На заседании в формате "Рамштайн" было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине на общую сумму около 4 миллиардов долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время брифинга.

Он отметил, что многие партнеры готовы увеличивать объемы помощи, поскольку увидели "окно возможностей" после того, как Украина смогла "достичь результат по многим доменам войны".

"Сегодня был анонсирован наверное один из самых больших пакетов помощи для PURL. Это 1 миллиард долларов. Также сегодня был объявлен пакет помощи на артиллерию дальнего радиуса действия, то есть на дальнюю артиллерию 30+ километров.", - отметил министр.

По словам Федорова, только Нидерланды объявили о помощи, которая включает около 700 крылатых ракет.

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В то же время окончательная сумма пакетов еще подсчитывается, поэтому итоговый объем поддержки может превысить 4 миллиарда долларов.

"Это может быть больше. Потому что некоторые страны открыли программы, которые до этого объявляли. Мы не считаем все эти объявления до этого", - сказал он.

Основные приоритеты для Украины

Министр обороны сообщил, что у Украины есть три ключевых приоритета.

"Это - антибаллистическая программа, программа противовоздушной обороны. Это - артиллерия дальнего действия. И это наши дроны. Дроны украинского производства, которые сегодня помогают нам останавливать врага, проводить операции Middle strike, бить по территории врага", - рассказал Федоров.

Помощь от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину.

"В центре нашего внимания остается противовоздушная оборона. Мы передали Украине еще одну систему IRIS-T. Недавно мы также ускорили поставки управляемых ракет IRIS-T SLS и SLM. Кроме того, мы передадим трехзначное количество ракет класса "воздух-воздух" из наших собственных запасов", - подчеркнул он.

Писториус добавил, что Берлин выделит 200 млн долларов на закупку дополнительных ракет PAC-3 в рамках программы Jumpstart.

"Это означает, что мы будем софинансировать первый транш поставок. Мы хотим стать лидерами в этом процессе и стимулировать других партнеров", - подчеркнул он.

Министр обороны Германии отметил, что его страна выделяет ещё 200 млн долларов на программу PURL.

Напомним, министр обороны Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что Лондон готовит для Киева новый масштабный пакет военной помощи. В него войдут радары, ракеты для систем противовоздушной обороны и беспилотники собственного производства.

В то же время в Бельгии заявили, что до конца 2026 года передадут Украине семь истребителей F-16: три из них будут боевыми, а ещё четыре используют в качестве донорских - на запчасти.

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