Края дождям не видно? Синоптик объяснила, ждать ли в Украине солнца до конца недели

Что будет с давлением и дождями в ближайшее время

По словам эксперта, поскольку с юго-запада на территорию Украины входит новый, достаточно активный циклон, давление будет падать.

Между тем влажность воздуха - будет оставаться высокой.

"И ожидается такая дождливая погода в большинстве областей. Особенно - в Одесской области, за счет тех атмосферных фронтов активного южного циклона", - поделилась специалист.

Будут ли заморозки ночью и чего ждать днем

Птуха объяснила, что учитывая облачность, заморозки в Украине будут отсутствовать.

"О них сейчас речь не идет", - подчеркнула она.

Температурные показатели, по ее словам, будут оставаться "в таких, достаточно комфортных" (как для этого времени года) пределах:

ночью - 8-13°C (в западных и северных областях - 3-9°C);

днем - 11-16°C (по юго-восточной части - до 16-21°C).

"В принципе, там и сейчас примерно в этой же градации температура находится. То есть существенных изменений пока, в ближайшие дни, претерпевать не будет", - отметила синоптик.

Возможны ли кардинальные изменения погоды в Украине

"Кардинальных изменений (в течение ближайшей недели согласно предварительным прогнозам, - Ред.) не предвидится. В принципе, в этих пределах примерно и будем мы оставаться. Продолжатся осадки", - рассказала эксперт.

В то же время она отметила, что площадь их охвата (территорий) может быть разной.

Так сегодня, в частности, речь идет о юго-западных регионах.

"Затем, 8 октября, - южные, центральные и северные регионы. 9 числа - в принципе, в большинстве областей (кроме западных) опять же продолжатся дожди. И в Одесской области снова значительные могут быть. 10-11 октября - так же, небольшие и умеренные дожди", - поделилась Птуха.

Следовательно, по ее словам, определенной "стабильности" - чтобы был антициклон и спокойная погода в течение длительного времени - пока нет.

"Просто прохождение атмосферных фронтов. Конечно, кратковременные такие перерывы эпизодические - могут быть по разным регионам. То есть, конечно, не постоянно - дождь с утра до ночи. Но пока что - вот такая более влажная воздушная масса", - подытожила специалист.