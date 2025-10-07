Края дождям не видно? Синоптик объяснила, ждать ли в Украине солнца до конца недели

На территорию Украины с юго-запада входит новый, достаточно активный циклон. При этом влажность воздуха будет оставаться высокой в большинстве областей.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, поскольку с юго-запада на территорию Украины входит новый, достаточно активный циклон, давление будет падать.
Между тем влажность воздуха - будет оставаться высокой.
"И ожидается такая дождливая погода в большинстве областей. Особенно - в Одесской области, за счет тех атмосферных фронтов активного южного циклона", - поделилась специалист.
Птуха объяснила, что учитывая облачность, заморозки в Украине будут отсутствовать.
"О них сейчас речь не идет", - подчеркнула она.
Температурные показатели, по ее словам, будут оставаться "в таких, достаточно комфортных" (как для этого времени года) пределах:
"В принципе, там и сейчас примерно в этой же градации температура находится. То есть существенных изменений пока, в ближайшие дни, претерпевать не будет", - отметила синоптик.
"Кардинальных изменений (в течение ближайшей недели согласно предварительным прогнозам, - Ред.) не предвидится. В принципе, в этих пределах примерно и будем мы оставаться. Продолжатся осадки", - рассказала эксперт.
В то же время она отметила, что площадь их охвата (территорий) может быть разной.
Так сегодня, в частности, речь идет о юго-западных регионах.
"Затем, 8 октября, - южные, центральные и северные регионы. 9 числа - в принципе, в большинстве областей (кроме западных) опять же продолжатся дожди. И в Одесской области снова значительные могут быть. 10-11 октября - так же, небольшие и умеренные дожди", - поделилась Птуха.
Следовательно, по ее словам, определенной "стабильности" - чтобы был антициклон и спокойная погода в течение длительного времени - пока нет.
"Просто прохождение атмосферных фронтов. Конечно, кратковременные такие перерывы эпизодические - могут быть по разным регионам. То есть, конечно, не постоянно - дождь с утра до ночи. Но пока что - вот такая более влажная воздушная масса", - подытожила специалист.
Напомним, ранее жителей и гостей Одесской области предупредили об очередном ухудшении погоды в ближайшее время - сильных дождях и ощутимом ветре.
Тем временем в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что в результате затопления или наводнения в дома людей, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения могут попадать возбудители инфекционных болезней, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества.
Кроме того, украинцам посоветовали, как избежать опасности после потопа.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.