Краю дощам не видно? Синоптик пояснила, чи чекати в Україні сонця до кінця тижня

На територію України з південного заходу входить новий, досить активний циклон. При цьому вологість повітря залишатиметься високою у більшості областей.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, оскільки з південного заходу на територію України входить новий, досить активний циклон, тиск буде падати.
Тим часом вологість повітря - залишатиметься високою.
"І очікується така дощова погода в більшості областей. Особливо - в Одеській області, за рахунок тих атмосферних фронтів активного південного циклону", - поділилась фахівець.
Птуха пояснила, що з огляду на хмарність, заморозки в Україні будуть відсутні.
"Про них зараз не йдеться", - наголосила вона.
Температурні показники, за її словами, залишатимуться "в таких, досить комфортних" (як для цієї пори року) межах:
"В принципі, там і зараз приблизно в цій самій градації температура знаходиться. Тобто істотних змін поки що, в найближчі дні, зазнавати не буде", - зауважила синоптик.
"Кардинальних змін (впродовж найближчого тижня згідно з попередніми прогнозами, - Ред.) не передбачається. В принципі, в цих межах приблизно і будемо ми залишатися. Продовжаться опади", - розповіла експерт.
Водночас вона зауважила, що площа їх охоплення (територій) може бути різною.
Так сьогодні, зокрема, йдеться про південно-західні регіони.
"Потім, 8 жовтня, - південні, центральні та північні регіони. 9 числа - в принципі, у більшості областей (окрім західних) знову ж таки продовжаться дощі. І на Одещині знову значні можуть бути. 10-11 жовтня - так само, невеликі та помірні дощі", - поділилась Птуха.
Отже, за її словами, певної "стабільності" - щоб був антициклон і спокійна погода впродовж тривалого часу - наразі немає.
"Просто проходження атмосферних фронтів. Звичайно, короткочасні такі перерви епізодичні - можуть бути по різних регіонах. Тобто, звичайно, не постійно - дощ з ранку до ночі. Але поки що - ось така більш волога повітряна маса", - підсумувала фахівець.
