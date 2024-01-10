Страны Запада осудили поставки оружия из КНДР в Россию

США и почти 40 стран-партнеров осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию и ее использование Москвой в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В совместном заявлении, которое подписали США, Великобритания, ЕС, Австралия, Германия, Канада и почти 40 других стран-партнеров говорится о глубокой обеспокоенности последствиями для безопасности, которые сотрудничество между КНДР и РФ имеет в Европе, на Корейском полуострове, в Индо -Тихоокеанском регионе и во всем мире.

"Мы решительнее всего осуждаем экспорт Северной Кореей и закупку Россией баллистических ракет, а также использование РФ этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года", - отмечается в заявлении.

Следует отметить, что на прошлой неделе Белый дом заявил, что Россия использовала северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения многочисленных ударов по Украине.

Военное сотрудничество между КНДР и Россией

Северная Корея является союзником России в войне против Украины. Она, в частности, оказывает стране-агрессору военную помощь.

Еще в конце сентября западные СМИ писали о том, что Северная Корея поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды, а также ракеты типа "Катюша".

По данным разведки США, российские корабли с августа регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре СМИ сообщили, что КНДР могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.