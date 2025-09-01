Страны ШОС приняли итоговую декларацию: есть ли там упоминание об Украине

Согласно тексту документа, страны ШОС подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и выразили намерение расширять военное сотрудничество.

Участники осудили удары США и Израиля по Ирану, отметили недопустимость ущерба ядерным объектам, отвергли инициативу "евротройки" по восстановлению санкций Совбеза ООН против Тегерана.

В декларации также зафиксированы позиции против терроризма и "двойных стандартов в его оценке", в поддержку усилий по стабилизации Афганистана, а также за нераспространение ядерного оружия и сохранение космоса свободным от вооружений.

Среди других положений - признание права государств на регулирование интернета в своих пределах, развитие сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, а также решение объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу".

В то же время война в Украине в декларации не упоминается. По словам российского диктатора Владимира Путина, позиция РФ "заключается в том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой".

"Мы высоко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные способствовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру в Украине", - заявил он.