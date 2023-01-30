ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны Южной Америки должны заменить Германии Китай: что будут экспортировать

Новина українською →
Берлин, Понедельник 30 января 2023 08:03
Страны Южной Америки должны заменить Германии Китай: что будут экспортировать Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом расширенном партнерстве с Чили во время рабочей поездки по странам Южной Америки, которые помогут стране заменить на рынке импорта ресурсов Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению экспертов, крупнейшая экономика Европы отстала в гонке за важнейшими полезными ископаемыми во многом из-за веры в открытый рынок. Это привело к зависимости от Китая, который вложил значительные средства в горнодобывающий сектор богатой природными ресурсами Южной Америки.

Однако растущий спрос на важнейшие минералы и геополитические опасения побуждают Берлин к диверсификации поставок, например, посредством соглашений о поставках, долей в шахтах или создания собственных перерабатывающих мощностей в Германии.

Германия с ее мощной автомобильной промышленностью особенно заботится о получении большего источника лития, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. Аргентина и Чили расположены на вершине "литиевого треугольника" Южной Америки, в котором находится крупнейшее в мире месторождение сверхлегкого металла для аккумуляторов.

Новое германо-чилийское соглашение направлено на активизацию сотрудничества в этом секторе, например, посредством ежегодного двустороннего форума и государственных инструментов для развития торговли.

Предполагается, что в ближайшие дни Германия подпишет новые торговые и партнерские договоры и с другими странами региона.

Ранее Шольц заявил, что Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности.

Перед этим он пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чили
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход