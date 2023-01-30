Страны Южной Америки должны заменить Германии Китай: что будут экспортировать

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом расширенном партнерстве с Чили во время рабочей поездки по странам Южной Америки, которые помогут стране заменить на рынке импорта ресурсов Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По мнению экспертов, крупнейшая экономика Европы отстала в гонке за важнейшими полезными ископаемыми во многом из-за веры в открытый рынок. Это привело к зависимости от Китая, который вложил значительные средства в горнодобывающий сектор богатой природными ресурсами Южной Америки.

Однако растущий спрос на важнейшие минералы и геополитические опасения побуждают Берлин к диверсификации поставок, например, посредством соглашений о поставках, долей в шахтах или создания собственных перерабатывающих мощностей в Германии.

Германия с ее мощной автомобильной промышленностью особенно заботится о получении большего источника лития, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. Аргентина и Чили расположены на вершине "литиевого треугольника" Южной Америки, в котором находится крупнейшее в мире месторождение сверхлегкого металла для аккумуляторов.

Новое германо-чилийское соглашение направлено на активизацию сотрудничества в этом секторе, например, посредством ежегодного двустороннего форума и государственных инструментов для развития торговли.

Предполагается, что в ближайшие дни Германия подпишет новые торговые и партнерские договоры и с другими странами региона.