Германия больше не сотрудничает с РФ и быстро к этому адаптировалась, - Шольц

Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности.

"24 февраля 2022 года мы столкнулись со сменой эпох, и Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией",- заявил Шольц журналистам в преддверии своей поездки по Латинской Америке.

Канцлер Германии также подчеркнул, что страна больше не зависит от российского газа, нефти и угля. По его словам, страна смогла трансформировать энергетику в течение нескольких месяцев, но она и дальше продолжает работать над сокращением односторонней зависимости экономики.