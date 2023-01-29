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Германия больше не сотрудничает с РФ и быстро к этому адаптировалась, - Шольц

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Берлин, Воскресенье 29 января 2023 07:51
Германия больше не сотрудничает с РФ и быстро к этому адаптировалась, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"24 февраля 2022 года мы столкнулись со сменой эпох, и Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией",- заявил Шольц журналистам в преддверии своей поездки по Латинской Америке.

Канцлер Германии также подчеркнул, что страна больше не зависит от российского газа, нефти и угля. По его словам, страна смогла трансформировать энергетику в течение нескольких месяцев, но она и дальше продолжает работать над сокращением односторонней зависимости экономики.

Ранее Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.

Также канцлер Германии отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.

Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.

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Олаф Шольц Российская Федерация
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