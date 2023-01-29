Германия больше не сотрудничает с РФ и быстро к этому адаптировалась, - Шольц
Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
"24 февраля 2022 года мы столкнулись со сменой эпох, и Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией",- заявил Шольц журналистам в преддверии своей поездки по Латинской Америке.
Канцлер Германии также подчеркнул, что страна больше не зависит от российского газа, нефти и угля. По его словам, страна смогла трансформировать энергетику в течение нескольких месяцев, но она и дальше продолжает работать над сокращением односторонней зависимости экономики.
Ранее Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.
Также канцлер Германии отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.
Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.
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