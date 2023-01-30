Країни Південної Америки повинні замінити Німеччині Китай: що експортуватимуть

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про нове розширене партнерство з Чилі під час робочої поїздки країнами Південної Америки, які допоможуть країні замінити на ринку імпорту ресурсів Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На думку експертів, найбільша економіка Європи відстала у гонці за найважливішими корисними копалинами багато в чому через віру у відкритий ринок. Це призвело до залежності від Китаю, який вклав значні кошти в гірничодобувний сектор багатий на природні ресурси Південної Америки.

Проте зростаючий попит на найважливіші мінерали та геополітичні побоювання спонукають Берлін до диверсифікації постачань, наприклад, через угоди про постачання, частку в шахтах або створення власних переробних потужностей у Німеччині.

Німеччина з її потужною автомобільною промисловістю особливо опікується отриманням більшого джерела літію, необхідного для виробництва акумуляторів для електромобілів. Аргентина та Чилі розташовані на вершині "літієвого трикутника" Південної Америки, в якому знаходиться найбільше у світі родовище надлегкого металу для акумуляторів.

Нова німецько-чілійська угода спрямована на активізацію співробітництва в цьому секторі, наприклад, через щорічний двосторонній форум та державні інструменти для розвитку торгівлі.

Передбачається, що найближчими днями Німеччина підпише нові торговельні та партнерські договори та з іншими країнами регіону.