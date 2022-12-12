Шольц допустил возвращение к экономическому сотрудничеству с РФ после войны

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству, если война в Украине закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Шольц заявил в понедельник на праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений, что Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны. Поэтому важно подготовиться к этому времени.

"Однако Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время", - считает Канцлер

При этом он подчеркнул, что президент России Владимир Путин своей войной не только разрушает инфраструктуру, города и села Украины, но и множество человеческих жизней.

Путин также разрушает будущее России, добавил Шольц.

Ранее Шольц, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.

Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.

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