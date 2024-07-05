Страны НАТО на саммите в США согласуют существенный пакет поддержки Украины, - Столтенберг

Ранее мы писали, что Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет.

Саммит НАТО

Напомним, что уже на следующей неделе, а именно 9-11 июля, в Вашингтоне состоится саммит НАТО.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что во время саммита НАТО Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности.

Отметим, что РБК-Украина писала о том, что украинцы оценили полезность "безопасных соглашений", подписанных с разными странами мира.

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