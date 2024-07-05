Країни НАТО на саміті в США узгодять суттєвий пакет підтримки України, - Столтенберг

Підтримка України буде "найневідкладнішим завданням" під час саміту НАТО, що відбудеться наступного тижня в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Раніше ми писали, що Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років.
Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.
Раніше український президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту НАТО Україна підпише ще одну безпекову угоду.
Зауважимо, що РБК-Україна писало про те, що українці оцінили корисність "безпекових угод", підписаних з різними країнами світу.
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