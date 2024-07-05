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Країни НАТО на саміті в США узгодять суттєвий пакет підтримки України, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підтримка України буде "найневідкладнішим завданням" під час саміту НАТО, що відбудеться наступного тижня в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Раніше ми писали, що Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років.

Саміт НАТО

Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.

Раніше український президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту НАТО Україна підпише ще одну безпекову угоду.

Зауважимо, що РБК-Україна писало про те, що українці оцінили корисність "безпекових угод", підписаних з різними країнами світу.

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