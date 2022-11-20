ua ru
Вс, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные пуски КНДР

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 20 ноября 2022 21:22
Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные пуски КНДР Фото: страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные пуски КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН должен принять "серьезные меры" в ответ на последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки" крупнейших промышленно развитых стран.

Совет Безопасности должен обсудить политику КНДР на заседании в понедельник по просьбе Соединенных Штатов после последней серии испытательных запусков ракет в этом году.

"Действия (КНДР – ред.) требуют единой и решительной реакции со стороны международного сообщества", — заявили стран G7.

В заявлении G7 также говорится, что пятничное испытание было безрассудным актом и еще одним вопиющим нарушением резолюций ООН.

"Беспрецедентная серия незаконных пусков баллистических ракет, проведенных Северной Кореей в 2022 году представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности", — говорится в заявлении G7.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам . Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР G7 Соединенные Штаты Америки
NEWS
ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии
ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе