Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные пуски КНДР
Совет Безопасности ООН должен принять "серьезные меры" в ответ на последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки" крупнейших промышленно развитых стран.
Совет Безопасности должен обсудить политику КНДР на заседании в понедельник по просьбе Соединенных Штатов после последней серии испытательных запусков ракет в этом году.
"Действия (КНДР – ред.) требуют единой и решительной реакции со стороны международного сообщества", — заявили стран G7.
В заявлении G7 также говорится, что пятничное испытание было безрассудным актом и еще одним вопиющим нарушением резолюций ООН.
"Беспрецедентная серия незаконных пусков баллистических ракет, проведенных Северной Кореей в 2022 году представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности", — говорится в заявлении G7.
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.
До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам . Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.
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