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КНДР в который раз запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

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Четверг 17 ноября 2022 06:40
КНДР в который раз запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря Фото: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Северная Корея в четверг, 17 ноября, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа.

В то же время в Минобороны Японии проинформировали, что ракета упала в районе Восточного побережья Корейского полуострова.

СМИ пишут, что запуск состоялся после того, как Северная Корея предупредила, что будет предпринимать "более жесткие" военные действия, если США будут продолжать наращивать присутствие в регионе.

К слову, запуск 17 ноября стал первой ракетной провокацией от КНДР за неделю.

Напомним, ранее в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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