Имитация ударов по США и Южной Корее. КНДР объяснила свои недавние запуски ракет

В Северной Корее заявили, что ее недавние запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе КНДР испытала несколько баллистических ракет. При этом, вероятно, одна из них была выведена из строя. Также Пхеньян выпустил сотни артиллерийских снарядов в море. Все запуски происходили на фоне шестидневных воздушных учений Южной Кореи и США.

Военное руководство КНДР утверждает, что учения Юга были "открытой провокацией, направленной на преднамеренную эскалацию напряженности" и "опасными военными учениями очень агрессивного характера".

Там также заявили, что провели учения, имитирующие атаки на авиабазы ​​и самолеты, а также на крупный южнокорейский город, чтобы "разбить упорную военную истерию врагов".

Запуски КНДР произошли на фоне рекордного года испытаний ракет Пхеньяном. К тому же, официальные лица США и Южной Кореи считают, что Север провел техническую подготовку к испытанию ядерного оружия, впервые с 2017 года.

Кроме того, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи рассказал, что на побережье страны были найдены обломки северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета приземлилась вблизи южнокорейских вод.

Судно ВМС Южной Кореи использовало подводный зонд для извлечения обломков ракеты.