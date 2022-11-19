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Лидер КНДР угрожает США применением ядерного оружия, сославшись на мнимую угрозу

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Суббота 19 ноября 2022 18:12
Лидер КНДР угрожает США применением ядерного оружия, сославшись на мнимую угрозу Фото: лидер КНДР угрожает США применением ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ким заявил, что якобы угрозы со стороны США и их союзников, проводящих враждебную политику, побудили его страну существенно ускорить укрепление своего оружия ядерного сдерживания.

"Если враги будут продолжать создавать угрозы, наша партия и правительство будут решительно реагировать на ядерное оружие ядерным оружием и на тотальную конфронтацию тотальной конфронтацией", - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, что Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам . Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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