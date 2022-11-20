Фото: країни G7 закликають ООН до серйозної реакції на ракетні запуски КНДР (Getty Images)

Рада Безпеки ООН має вжити "серйозних заходів" у відповідь на останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .