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ЕС сегодня начнет подготовку 18-го пакета санкций против России, - МИД Литвы

Вторник 20 мая 2025 17:20
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ЕС сегодня начнет подготовку 18-го пакета санкций против России, - МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз должен начать подготовку 18-го пакета санкций против России сегодня, 20 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По его словам, ЕС, который сегодня принял 17-й пакет санкций против России, должен начать работу над своим 18-м пакетом в тот же день.

Недавно объявленный 17-й пакет ЕС касается почти 200 судов так называемого теневого флота России, которые обвиняют в помощи Москве уклониться от санкций по поставкам сырой нефти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о подготовке 18-го пакета с дальнейшими жесткими санкциями против России.

"Пришло время усилить давление на Россию, чтобы она добилась прекращения огня", - подчеркнула она.

Санкции ЕС против России

Напомним, сегодня, 20 мая, ЕС ввел 17-й пакет санкций против России, нанеся удар по морским перевозкам, нефтетрейдерам и их зарубежным пособникам.

В частности, под запрет попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее количество указанных судов достигло 342. Эти суда являются частью "теневого флота" России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя высокорисковые методы судоходства или поддерживая энергетический сектор России.

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Евросоюз Литва Санкции против России
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