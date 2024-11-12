Страны ЕС на следующей неделе обсудят "масштабные решения" для помощи Украине, - Сикорский
На следующей неделе состоится Совет ЕС по иностранным делам. На нем планируется обсудить масштабные решения для помощи Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире TVN заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Он предположил, что следующий Совет ЕС по иностранным делам может быть драматическим.
"Должны быть приняты или не приняты масштабные решения о том, готовы ли мы выделить реальные ресурсы, такие как замороженные российские активы, для поддержки Украины", - рассказал Сикорский.
Он также спрогнозировал, что администрация Дональда Трампа не может позволить себе катастрофический провал в Украине.
"Поскольку, напомню, именно ощущение провала в Афганистане тяготило администрацию Байдена (президента США Джо Байдена - ред.). Здесь еще не все решено. Я разговариваю с окружением, наиболее близким к Дональду Трампу в сфере безопасности", - подчеркнул министр.
Замороженные активы РФ
Напомним, страны Запада пока что не используют замороженные активы России для помощи Украине.
На поддержку украинцев направляют только доходы с замороженных активов. В частности, в ближайшее время Украина должна получить кредит от G7 в размере 50 млрд долларов, который погасят именно за счет таких средств.
При этом всего страны Запада заморозили около 260 млрд долларов российских активов. Большая часть находится в странах Евросоюза.
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