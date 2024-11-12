Країни ЄС наступного тижня обговорять "масштабні рішення" для допомоги Україні, - Сікорський
Наступного тижня відбудеться Рада ЄС із закордонних справ. На ній планується обговорити масштабні рішення щодо допомоги Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі TVN заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Він допустив, що наступна Рада ЄС з закордонних справ може бути драматичною.
"Мають бути ухвалені або не ухвалені масштабні рішення про те, чи готові ми виділити реальні ресурси, такі як заморожені російські активи, для підтримки України", - розповів Сікорський.
Він також спрогнозував, що адміністрація Дональда Трампа не може дозволити собі катастрофічного провалу в Україні.
"Оскільки, нагадаю, саме відчуття провалу в Афганістані обтяжувало адміністрацію Байдена (президента США Джо Байдена - ред.). Тут ще не все вирішено. Я розмовляю з оточенням, найближчим до Дональда Трампу у сфері безпеки", - наголосив міністр.
Заморожені активи РФ
Нагадаємо, країни Заходу поки що не використовують заморожені активи Росії для допомоги Україні.
На підтримку українців спрямовують лише доходи із заморожених активів. Зокрема, найближчим часом Україна має отримати кредит від G7 у розмірі 50 млрд. доларів, який погасять саме за рахунок таких коштів.
При цьому країни Заходу заморозили близько 260 млрд доларів російських активів. Більша частина перебуває у країнах Євросоюзу.
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