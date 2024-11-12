Країни ЄС наступного тижня обговорять "масштабні рішення" для допомоги Україні, - Сікорський

Наступного тижня відбудеться Рада ЄС із закордонних справ. На ній планується обговорити масштабні рішення щодо допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі TVN заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він допустив, що наступна Рада ЄС з закордонних справ може бути драматичною.

"Мають бути ухвалені або не ухвалені масштабні рішення про те, чи готові ми виділити реальні ресурси, такі як заморожені російські активи, для підтримки України", - розповів Сікорський.

Він також спрогнозував, що адміністрація Дональда Трампа не може дозволити собі катастрофічного провалу в Україні.

"Оскільки, нагадаю, саме відчуття провалу в Афганістані обтяжувало адміністрацію Байдена (президента США Джо Байдена - ред.). Тут ще не все вирішено. Я розмовляю з оточенням, найближчим до Дональда Трампу у сфері безпеки", - наголосив міністр.