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Байден у розмові з Путіним закликав знизити напруженість на кордонах України

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 13 квітня 2021 18:34
Байден у розмові з Путіним закликав знизити напруженість на кордонах України Фото: Джо Байден і Володимир Путін (facebook com intercourier com ua)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, в ході якої підняв питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Повідомляється, що лідери обох країн обговорили низку регіональних і глобальних питань, в тому числі намір продовжити діалог про скорочення наступальних озброєнь. Байден також дав Путіну зрозуміти, що США рішуче діятимуть на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.

"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України. Президент висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США у відповідь на нарощування російських військ на кордоні з Україною направили два ракетних есмінця в Чорне море. Очікується, що есмінці Donald Cook і Roosevelt будуть знаходитися в цьому регіоні до перших чисел травня.

У Міністерстві закордонних справ Росії вже порадили Вашингтону тримати ці есмінці подалі від окупованого Криму.

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