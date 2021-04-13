Байден у розмові з Путіним закликав знизити напруженість на кордонах України
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, в ході якої підняв питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
Повідомляється, що лідери обох країн обговорили низку регіональних і глобальних питань, в тому числі намір продовжити діалог про скорочення наступальних озброєнь. Байден також дав Путіну зрозуміти, що США рішуче діятимуть на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.
"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України. Президент висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше США у відповідь на нарощування російських військ на кордоні з Україною направили два ракетних есмінця в Чорне море. Очікується, що есмінці Donald Cook і Roosevelt будуть знаходитися в цьому регіоні до перших чисел травня.
У Міністерстві закордонних справ Росії вже порадили Вашингтону тримати ці есмінці подалі від окупованого Криму.