Кравчук розповів, як розблокувати переговори по Донбасу

Україна не відправлятиме свою делегацію ТКГ на переговори в Мінськ після завершення карантину. Переговори по врегулюванні ситуації на Донбасі поки що заблоковані.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".
У коментарі виданню голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував максимально залучити до переговорів США.
"США - єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов'язаних з організацією протидії Росії і повернення Україні її територій, Донбасу і Криму", - сказав Кравчук.