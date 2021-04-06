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Кравчук не виключає перенесення переговорів ТКГ у Польщу

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 22:12
Кравчук не виключає перенесення переговорів ТКГ у Польщу Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав країну, в яку можуть перенести переговори щодо врегулювання на Донбасі. На його думку, переговори у форматі ТКГ можна проводити у Польщі.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Кравчук наголосив, що місцем проведення переговорів ТКГ повинна бути нейтральна та демократична країна. І це, за його словами, в жодному разі не може бути Білорусь.

"Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - пояснив він.

Водночас Кравчук вважає, що Росія не погодиться переносити переговорний процес у Польщу.

"Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - наголосив глава делегації.

Нагадаємо, вчора віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що Україна не відправлятиме свою делегацію ТКГ на переговори в Мінськ після завершення карантину. Таке рішення він пояснив ворожою позицією влади Білорусі.

Додамо, у вересні минулого року, коли в Білорусі розгорілася внутрішньополітична криза, президент Володимир Зеленський говорив, що переносити переговори ТКГ з Мінська ще зарано.

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