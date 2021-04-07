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Кравчук розповів, як розблокувати переговори по Донбасу

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 09:46
Кравчук розповів, як розблокувати переговори по Донбасу Фото: Леонід Кравчук (Уніан)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Україна не відправлятиме свою делегацію ТКГ на переговори в Мінськ після завершення карантину. Переговори по врегулюванні ситуації на Донбасі поки що заблоковані.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

У коментарі виданню голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував максимально залучити до переговорів США.

"США - єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов'язаних з організацією протидії Росії і повернення Україні її територій, Донбасу і Криму", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, Леонід Кравчук назвав країну, в яку можуть перенести переговори щодо врегулювання на Донбасі.

Зазначимо, Росія звинуватила Україну в порушенні всіх мінських домовленостей.

Раніше Україна відкинула причетність до загибелі дитини на Донбасі через обстріли.

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