Кравчук про перенесення ТКГ: рішення повинні прийняти всі сторони

Рішення про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі має прийняти всі сторони. Однак Мінськ вже не може бути майданчиком для ТКГ.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки" заявив перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

"Це рішення (про перенесення ТКГ - ред.) має бути спільною думкою, а не тільки України. Мінськ вже не може бути майданчиком - я в цьому впевнений на 100% вони (ЛДНР - ред.) і зараз продавлюють, і Росія продавлює (щоб переговори були в Мінську - ред.), Але я знаю одне - українська делегація в Мінськ не поїде", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії. Він також зазначив, що на сьогодні Білорусь не є нейтральною країною по відношенню до України, а останні обмеження на пряме сполучення унеможливлять поїздки до Мінська.

А президент Російської Федерації Володимир Путін у квітні говорив, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і "поховати Мінські угоди".

Додамо, що раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що українська делегація більше не їздитиме до Мінська на переговори ТКГ. Це пов'язано з тим, що в Білорусі наростають антиукраїнські настрої.