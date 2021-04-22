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Путін про перенесення переговорів з Мінська: спроба України ухилитися від врегулювання

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 19:22
Путін про перенесення переговорів з Мінська: спроба України ухилитися від врегулювання Фото: президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації заявив, що питання про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і поховати Мінські угоди.

Про це повідомляє " ТАСС" і "РИА Новости".

Він також додав, що Білорусь не втручається в переговорний процес, а тільки створила для нього умови.

У свою чергу невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання перенесення майданчика з Мінська говорить про намір поховати Мінські угоди.

"Якщо сьогодні не подобається, будь ласка, можна вибрати будь-яку іншу країну, але треба мати на увазі, що тут повинен бути консенсус тих, хто колись це пропонував. Якщо Володимир Путін, Володимир Зеленський, інші залучені в це питання згодні, звичайно, група буде працювати в іншому місці", - заявив він.

При цьому Лукашенко нагадав, що спочатку з проханням організувати в Білорусі переговорний майданчик до нього звернулися Путін і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що українська делегація більше не їздитиме до Мінська на переговори ТКГ. Це пов'язано з тим, що в Білорусі наростають антиукраїнські настрої.

А глава української делегації Леонід Кравчук вважає, що місце переговорів після пандемії могли б перенести, наприклад, до Польщі.

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