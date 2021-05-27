Кравчук запропонував дві країни, куди можна перенести переговори ТКГ по Донбасу

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував дві країни для переговорів по Донбасу . За його словами, це має бути нейтральна країна - Швейцарія або Фінляндія.

Про це він заявив у коментарі "Суспільному" .

Він впевнений, що переговори мають бути обов'язково перенесені, тому що режим Олександра Лукашенка в Білорусі не дозволяє вважати цю країну можливим майданчиком для продовження переговорів.

"Тому перейти потрібно до обрання майданчику для продовження розв'язання проблеми миру на Донбасі, припинення конфлікту на Донбасі. На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія", - запропонував він.

За словами Кравчука, якщо в Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення однієї України.

Крім того, речник української делегації Олексій Арестович розповів виданню "Бабель", що поки офіційно переговорів про новий майданчик не проводили.

"Скоріш за все, країна Європи, але не член НАТО, оскільки росіяни не погодяться", - зазначив він.